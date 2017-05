Vanessa Hudgens: So fühlt sie sich als Cher

"Wenn du dich für den kompletten Cher-Look entscheidest und dich dabei wie eine Königin fühlst."

Vanessa Hudgens (28, "Spring Breakers") hat sich für ihre Moderation bei den Billboard Music Awards in ein ganz besonderes Outfit geschmissen. Die ehemalige "High School Musical"-Darstellerin postete ein sexy Foto von sich auf Instagram. Mit Kleopatra-Kopfbedeckung und glitzerndem, strassbesetztem Outfit erinnerte sie stark an Sängerin Cher (71, "Believe"). Diese trat am selben Abend ebenfalls noch in einem ähnlichen Outfit auf. An dem Abend erhielt Hudgens übrigens noch ein Lob von Drake (30, "Hotline Bling"). Als der einen Award gewann, sagte er bei seiner Dankesrede, dass Hudgens "umwerfend" aussehe.

When you decide to do a full cher look and feel like a queeen💯👸🏻 @chadwoodhair #bbmas2017 Ein Beitrag geteilt von Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) am 22. Mai 2017 um 11:01 Uhr

