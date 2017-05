Trump besucht in Israel ein Holocaust-Mahnmal - und blamiert sich mit wenigen Worten

Donald Trump hat eine Holocaust-Gedenkstätte in Israel besucht

Der US-Präsident schrieb etwas Persönliches in das Gästebuch

Doch sein Spruch wirkt wenig einfühlsam

"Es ist mir eine so große Ehre, hier mit allen meinen Freuenden zu sein. So wunderbar, ich werde das nie vergessen!". Donald Trump ist kein Mann der einfühlsamen, vorsichtig gewählten Worte mit Tiefgang. Was wie aus einer Dankeskarte nach einer gelungenen Feier klingen mag, richtet sich an einen Ort der Stille, der Reflexion, der Trauer.

Der US-Präsident besuchte diesen Dienstag in Jerusalem das nationale Holocaust-Museum Israels. Bevor er nach rund einer halben Stunde wieder ging, schrieb Trump den Spruch in das Besucherbuch. Der Journalist Raoul Wootliff zeigte auf Twitter ein Bild davon:

"So amazing + will NEVER FORGET!"

23. Mai 2017

Zum Vergleich veröffentlichten bald darauf Twitter-Nutzer, was Barack Obama bei seinem Besuch des Holocaust-Museums im Jahr 2008 schrieb. Obama war damals noch Senator, wenig später konnte er ins Weiße Haus als US-Präsident einziehen.

On the left, via @RaoulWootliff, the note Trump just left at Yad Vashem.



'So amazing!'



On the right, the note Obama left at Yad Vashem. 23. Mai 2017

Schnell wird klar: Obama ist es sich vielmehr als sein Nachfolger gewohnt, die richte Sprache zu finden. Mit treffend gewählten Wörtern versteht er es, direkt zu den Menschen zu sprechen und ihnen den Schrecken des Holocausts klar zu zeigen.

"Nie wieder"

Obama schrieb im Gästebuch: "Lasst unsere Kinder hierherkommen und die Geschichte kennenlernen, so dass sie selbst mit ihren Stimmen ‘nie wieder‘ sagen können.

Obama fügte dem bei: "Und lasst uns jenen gedenken, die von uns gingen, nicht als Opfer, sondern als Individuen, die hofften und liebten und träumten, genau wie wir. Und die zum Symbol für den Geist des Menschen werden."