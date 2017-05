Stewardess verrät: Das überprüfen wir bei jedem Gast heimlich beim Boarding

Beim Boarding in ein Flugzeug begrüßen je zwei Flugbegleiter die Passagiere beim Einsteigen. Was wirkt, wie ein netter Service, ist in Wahrheit Taktik: In diesem Moment werden Sie genau angeschaut und auf Herz und Nieren durchleuchtet.

Sie merken es gar nicht: Nach dem Security Check werden Sie beim Boarding in ein Flugzeug ein weiteres Mal gescannt. In diesem Fall von den Augen der Flugbegleiter, die nach Zeichen Ausschau halten, ob Sie in der Lage sind, wirklich zu fliegen.

Nach welchen Kriterien dabei entschieden wird, seht ihr im Video oben.

(nsc)