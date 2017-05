"Sing meinen Song" im Live-Stream: 4. Staffel dienstags online sehen, so geht's - Video

"Sing meinen Song" startet am Dienstag auch im Live-Stream

The BossHoss laden in der ersten Folge der vierten Staffel zum Tauschkonzert von Mark Forsters Songs

Im Video erklären wir euch, wie ihr Vox online sehen könnt

"Sing meinen Song" im Live-Stream: Es ist Zeit für "Das Tauschkonzert". Auch in der vierten Staffel der Vox-Show treffen sich Musiker, um Lieder der jeweils anderen zu covern.

Bei Feuerschein sitzen sie zusammen und musizieren. Klingt banal. Trotzdem war die Sendung in der Vergangenheit ein Quotenrenner.

Zuletzt moderierte Xavier Naidoo die Show. Nun führen zum ersten Mal die "The BossHoss"-Sänger Sascha Vollmer und Alec Völkel durch die Sendung.

Nach Südafrika eingeladen haben The BossHoss neben Gentleman auch Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß, Moses Pelham und Michael Patrick Kelly. Mark Forster und Lena Meyer-Landrut sind ebenfalls dabei, die Musiker kennen sich aus der Sat.1-Show "The Voice Kids".

So funktioniert das Tauschkonzert von Vox

Country, Hiphop, Reggae, Pop - unterschiedliche Typen und Stile treffen also aufeinander und vermischen sich. In der ersten Folge covern alle Musiker Hits von Mark Forster. So jazzt sich Stefanie Kloß durch den Hit "Au Revoir", kurz bevor Paddy Kelly sich mit dem eher weniger bekannten Forster-Lied "Flüsterton" zum ersten Mal öffentlich an einen deutschen Liedtext wagt. Alles unter begeistertem Klatschen und aufmunterndem Jubeln der anderen Musiker.

Mehr Harmonie geht nicht. Denn was die Sendung von vielen anderen Musikshows unterscheidet: Hier gibt es keinen Wettbewerbsdruck, keine Verlierer. Und keine durch pfiffige Redakteure erdachte tränenreiche Konflikte.

Wer hier heult, heult echt. Im Mittelpunkt steht die Musik. Und: "Echte Emotionen und echte Gefühle", wie "The BossHoss"-Sänger Sascha Vollmer gleich doppelt versichert.

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" im Live-Stream sehen, so geht's

Vox strahlt seine Musik-Show dienstags um 20.15 Uhr aus. "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" können Fans auch im Live-Stream des Senders sehen.

Diesen bietet der Sender selbst auf seinem Portal "TVnow" kostenpflichtig an.