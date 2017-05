So entsetzt reagiert die Popwelt auf die verheerende Explosion in Manchester

Nach der schrecklichen Explosion im britischen Manchester bei einem Konzert der amerikanischen Sängerin Ariana Grande zeigt sich die Pop-Welt traurig und entsetzt.

Die Sänderin Katy Perry schrieb auf Twitter: "Ich bete für jeden auf Ariana Grandes Show."

Praying for everyone at @ArianaGrande's show — KATY PERRY (@katyperry) 22 May 2017

Die Sängerin Pink meinte: "Meine Gedanken und Gebete sind mit den Leuten in Manchester, jedem, der betroffen ist, Ariana Grande und der gesamten Crew. Herzzerreißend."

My thoughts and prayers are with the people of Manchester, any one affected, @ArianaGrande and the entire crew. Heartbreaking — P!nk (@Pink) 23 May 2017

Auf dem Twitter-Konto der US-Band OneRepublic war zu lesen: "Gedanken und Gebete für die Leute im Ariane-Grande-Konzert in Manchester. Bestürzt."

Thoughts and prayers to people at @ArianaGrande concert in Manchester. Devastated 🙏 — OneRepublic (@OneRepublic) 23 May 2017

Der US-Kollege John Legend schrieb: "Liebe für alle in UK (Vereinigtes Königreich), Ariana Grande und ihre Unterstützer, die es in diesem schrecklichen Angriff erwischt hat. Herzzerreißend."

Sending love to the U.K., @ArianaGrande and all of her supporters who were caught up in this awful attack. Heartbreaking. — John Legend (@johnlegend) 23 May 2017

Die US-Rapperin Missy Elliott bedauerte: "Ich weiß, dass das für jeden schwierig und herzzerreißend ist."

Sending prayers to @ArianaGrande & all those who are with her also... I know this has to be difficult & heartbreaking for everyone😔🙏🏾 — Missy Elliott (@MissyElliott) 23 May 2017

Die kanadische Sängerin Céline Dion textete: "Manchester, ich bin mit euch. All meine Liebe."

Manchester, je suis avec vous… Tout mon amour / #Manchester I am with you… All my love, Céline xx… https://t.co/NvcJM5VYjz — Celine Dion (@celinedion) 23 May 2017

Der amerikanische Popstar Justin Timberlake schrieb: "Meine Gedanken und Gebete sind mit allen, die von diesem schrecklichen Vorfall in Manchester betroffen sind. Wir müssen besser werden. Wir müssen UNS LIEBEN."

My thoughts and prayers are with all those affected by this horrific act in Manchester. We need to do better. We need to LOVE ONE ANOTHER. — Justin Timberlake (@jtimberlake) 23 May 2017

Die amerikanische Sängerin Christina Aguilera schrieb: "Bestürzt über die Nachrichten von den Ereignissen auf Ariana Grandes Konzert. Meine Gedanken und Gebete mit jedem, der betroffen ist."

Devastated by the news of what happened in Manchester at @arianagrande's concert. Sending my thoughts and prayers to everyone affected. — Christina Aguilera (@xtina) 23 May 2017

Der US-Schauspieler Dwayne Johnson ("The Rock") meinte: "Unsere Gebete und Stärke für die Opfer und Familien, die in diese Tragödie in Manchester verwickelt sind. Bleibt stark."

Our prayers and strengh to the victims and their families involved in this tragedy in Manchester. Stay strong. @ArianaGrande 🙏🏾 — Dwayne Johnson (@TheRock) 22 May 2017

Bei einer Explosion unmittelbar nach dem Konzert waren am Montagabend mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 50 weitere wurden verletzt. Die Polizei geht vorerst von einem Terroranschlag aus.



Mit Material der dpa.