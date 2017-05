Salma Hayek hat pinke Haare - das steckt dahinter

Eigentlich kennt man Salma Hayek (50) für ihre füllige braune Mähne, doch in Cannes überraschte die Schauspielerin jetzt mit einem ganz neuen Look. Am Sonntag tauchte sie bei einer Abendveranstaltung plötzlich mit rosafarbenen Haar auf. Doch zur Erleichterung aller Fans, die Salma Hayek lieber mit ihrer dunklen Haarfarbe sehen, ist die Veränderung nicht von Dauer. Laut "Daily Mail" handelte es sich dabei um eine Perücke.

Die Farbe ihrer "neuen" Haare wurde durch Details auf ihrem Kleid aufgegriffen. Die 50-Jährige trug ein transparent-schwarzes Kleid, das an den Schultern und der Taille mit rosafarbenen Blütenapplikationen besetzt war. Dazu hatte Hayek einen schwarzen Gürtel mit filigraner Schmetterlingsschnalle kombiniert sowie eine schwarze Clutch.