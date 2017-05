Naomi Watts: So reagiert die Schauspielerin auf das Älterwerden

"Wir Schauspielerinnen mögen es nicht, gesagt zu bekommen, dass unsere Zeit abgelaufen sei. Je mehr wir nämlich in Richtung Ziellinie schreiten, desto mehr strengen wir uns noch mal an."

Je älter Naomi Watts (48, "King Kong") wird, desto mehr Selbstbewusstsein gewinnt sie. Das bewies die Blondine in einem Interview mit der australischen "Vogue". Demnach würden Schauspielerinnen im Alter an Power gewinnen. "Das bemerke ich nicht nur bei Kolleginnen", erzählte Watts. "Ich habe viele Freundinnen und wir fragen uns oft: 'Was können wir jetzt tun? Was hat uns hierher gebracht? Was haben wir nicht gemacht und was wollen wir noch tun?'"

