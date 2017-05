22 Menschen sterben bei mutmaßlichen Terroranschlag in Manchester: Was wir wissen - und was nicht

19 Menschen sterben bei mutmaßlichen Terroranschlag in Manchester: Was wir wissen - und was nicht | Dave Thompson via Getty Images

In Manchester sind bei einer Explosion bei einem Popkonzert mindestens 22 Menschen gestorben

Laut der Polizei hat es sich um einen Anschlag gehandelt, der männliche Einzeltäter sei bei der Explosion ums Leben gekommen

Was wir über den mutmaßlichen Terroranschlag wissen, und was nicht - im Überblick

Eine Explosion hat am Montagabend mehrere Besucher eines Konzerts der US-Sängerin Ariana Grande in Manchester in den Tod gerissen. Die Polizei spricht von einem Selbstmordanschlag.

Hier eine Übersicht über das, was wir wissen - und was nicht.

Was wir wissen

Das ist passiert

Am späten Montagabend ereignet sich die Explosion in der Konzerthalle. Sie bietet Platz für 21.000 Menschen.

Zeugen berichten von einem Knall nach dem letzten Lied Grandes gegen 22.30 Uhr Ortszeit (23.30 MESZ). Videos aus der Halle sollen den Moment der Explosion zeigen.

Bei der Explosion sterben mindestens 22 Menschen, 59 weitere werden nach Angaben von Rettungskräften verletzt.

Augenzeugen und Medien berichten, dass unter den Verletzten auch Kinder seien. Viele Teenager und auch jüngere Kinder zählen zu den Fans von Ariana Grande. Kinder besuchten das Konzert in Begleitung ihrer Eltern.

Es war ein Anschlag

Die Polizei sprach bald von einem Terrorakt.

Am Dienstag teilte ein Polizeisprecher mit: Es war ein Anschlag. Der männliche Einzeltäter sei bei der Explosion ums Leben gekommen.

So schildern Augenzeugen die Szenen

In der Halle brach nach der Explosion Panik aus. Viele der Verletzungen sollen durch eine Stampede verursacht worden seien.

“Zuerst dachten wir, dass einer der riesigen Gasballons auf dem Konzert geplatzt sei. Aber als wir draußen waren, sahen wir, dass es etwas Ernsteres gewesen sein muss”, zitierte der britische Nachrichtensender Sky News eine Besucherin.

So reagierten die Behörden

Der unmittelbar neben der Halle liegende Bahnhof Manchester Victoria wurde gesperrt. Die Polizei forderte die Menschen via Twitter auf, sich aus der Gegend um die Halle fernzuhalten. Sie rief die Bürger zu Wachsamkeit auf.

Krankenwagen rasten nach der Explosion zur Manchester Arena. Hubschrauber kreisten über dem Areal.

Notfalldienste und Feuerwehr baten die Bevölkerung über Twitter, sie wegen des Einsatzes nur bei lebensbedrohlichen Angelegenheiten zu kontaktieren. Rund um die Halle zogen bewaffnete und maskierte Polizisten auf.

Auch Sprengstoff-Spezialisten waren im Einsatz.

Ariana Grande ist bestürzt

Sängerin Ariana Grande wurde nicht verletzt. "Ariana ist okay", sagte ihr Sprecher Joseph Carozza der Tageszeitung "Los Angeles Times".

Sie zeigte sich "am Boden zerstört" gezeigt. "Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte", schrieb die 23-Jährige am Dienstagmorgen auf Twitter.





Was wir nicht wissen

Die Polizei spricht von einem Selbstmordanschlag.



War es ein islamistische Anschlag?

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters feierten Anhänger der Terrormiliz IS einen möglichen Anschlag auf Twitter. Ein Bekennerschreiben des IS liegt aber bisher noch nicht vor.

Wo hat sich der Explosion ereignet?

Auch der genaue Ort der Detonation ist im Moment noch nicht geklärt. Die BBC berichtete unter Berufung auf die Polizei, die Explosion sei im Foyer der Halle gewesen. Der Veranstalter sprach von einer Explosion in einem öffentlichen Raum außerhalb der eigentlichen Konzerthalle.

Gibt es noch mehr Opfer?

Auch die Zahl der Opfer könnte noch weiter nach oben gehen. Wahrscheinlich hunderte Familien haben seit dem Anschlags nichts von ihren Angehörigen gehört. Sind sie tot oder verletzt?

Noch ist das unklar. Über Twitter suchen Menschen nach ihren Töchtern, Brüdern, Schwestern und Freunden.

