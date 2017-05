Nach Anschlag in Manchester: Busbahnhof in London evakuiert (Symbolbild) | AFP via Getty Images

In Manchester sind bei einem mutmaßlichen Terroranschlag bei einem Popkonzert mindestens 22 Menschen gestorben

Politiker versichern Großbritannien ihre Unterstützung

Alle neuen Entwicklungen im News-Blog

Eine Explosion hat am Montagabend mehrere Besucher eines Konzerts der US-Sängerin Ariana Grande in Manchester in den Tod gerissen. Die Polizei spricht von einem Selbstmordanschlag.

10.00 Uhr Uhr: AfD-Kreisverband nutzt Anschlag für Stimmungsmache

Der Kreisverband Magdeburg der AfD instrumentalisiert auf Twitter den Anschlag für Stimmungsmache. "Beten wird gegen islamistische Fanatiker nichts helfen! Schließt die Grenzen! Stoppt die unkontrollierte Migranteninvasion nach Europa!" heißt es dort.

Beten wird gegen islamistische Fanatiker nichts helfen! Schließt die Grenzen! Stoppt die unkontrollierte Migranteninvasion nach Europa!#AfD https://t.co/2zCjhi89Qu — AfD Magdeburg (@AfD_Magdeburg) May 23, 2017

Die Polizei geht derzeit von einem Selbstmordanschlag aus. Ob es sich um einen islamistischen Anschlag handelt, ist derzeit aber noch eine Vermutung.

9.55 Uhr: Bundeskanzlerin Merkel ist entsetzt

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich nach dem Bombenanschlag in Manchester entsetzt geäußert. "Es ist unbegreiflich, dass jemand ein fröhliches Popkonzert ausnutzt, um so vielen Menschen den Tod zu bringen oder ihnen schwere Verletzungen zuzufügen", teilte die CDU-Vorsitzende am Dienstag mit.

Ihre Anteilnahme gelte allen Opfern und Betroffenen sowie den Angehörigen in ihrer Trauer und Verzweiflung.



Quelle: reuters

"Dieser mutmaßliche terroristische Anschlag wird nur unsere Entschlossenheit stärken, weiter gemeinsam mit unseren britischen Freunden gegen diejenigen vorzugehen, die solche menschenverachtenden Taten planen und ausführen", sagte Merkel demnach weiter. Den Menschen in Großbritannien versicherte sie: "Deutschland steht an Ihrer Seite."

9.50 Uhr: Putin will mit Großbritannien gegen den Terror kämpfen

Kremlchef Wladimir Putin hat nach dem Anschlag in Manchester die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Großbritannien im Kampf gegen den Terror betont.

"Wir verurteilen dieses zynische, unmenschliche Verbrechen scharf", hieß es in einem Schreiben an die britische Premierministerin Theresa May dem Kreml zufolge am Dienstag in Moskau. "Wir rechnen damit, dass die Drahtzieher einer angemessenen Strafe nicht entkommen werden."



Quelle: getty

Moskau wolle sowohl auf bilateraler Ebene mit London zusammenarbeiten als auch im Rahmen breiter internationaler Bemühungen.

9.42 Uhr: Busbahnhof in London ist nach Evakuierung wieder geöffnet

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, ist der Zentrale Busbahnhof in London nach einer Evakuierung wieder geöffnet. Im Bahnhof war ein verdächtige Gegenstand gefunden worden.

"Der verdächtige Gegenstand wurde überprüft. Kein Verdacht. Danke für Ihre Geduld", teilte die Londoner Polizei auf Twitter mit.

The reported suspect package at Victoria Coach Station has now been cleared. Not suspicious. Thanks for your patience. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 23. Mai 2017

9.38 Uhr: Terror-Experte Neumann: "In Manchester gibt es eine Dschihadisten-Szene"

Auch der deutsche Terrorismus-Experte Peter Neumann geht von einem Terroranschlag aus. Neumann lehrt am King's College in London:

"Für ein Attentat spricht natürlich, dass die Polizei selber sagt, es handele sich um Terrorismus. Das ist ein starkes Indiz", sagte Neumann im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Vor allem in London und Birmingham gebe es eine Islamisten-Szene. Aber auch in Manchester: "Es gibt in Manchester viel Aktivität. Auch dort werden immer wieder Leute festgenommen", sagte Neumann.

Das sei jedoch kein zwingender Hinweis, schränkte Neumann ein.

9.36 Uhr: Was steckt hinter dem Manchester-Meme?

Nach dem verheerenden Anschlag in Manchester bekunden Menschen auf der ganzen Welt ihr Beileid. Und dabei taucht auf Twitter und Facebook immer wieder ein Meme auf. Darauf steht #PrayForManchester. Darüber eine schwarze Schleife mit Hasenohren.

8.59 Uhr: Busbahnhof in London evakuiert

Nach dem Terroranschlag in Manchester hat die Polizei den zentralen Busbahnhof in London evakuiert. Es wurde ein verdächtiges Paket gefunden.

8.17 Uhr: Stadtregierung Manchester: "Terroristen werden ihr Ziel nicht erreichen"

Die Bewohner der Stadt Manchester wollen Terroristen keinen Raum geben. Dies betonte der Chef der Stadtregierung, Sir Richard Leese, nach der Explosion in der nordenglischen Stadt. "Manchester ist eine stolze, starke Stadt, und wir werden Terroristen nicht erlauben, ihr Ziel zu erreichen, Angst zu säen und uns zu spalten", teilte Leese am frühen Dienstagmorgen mit.

Es sei schwierig, sich eine schlimmere Nacht in der Geschichte der Stadt vorzustellen, sagte er dem Sender BBC Radio 4. "Als Stadt, als Gemeinschaft, werden wir weiter zusammenhalten und werden nicht erlauben, dass wir besiegt werden."

Mit Material der dpa