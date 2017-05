Medienberichte über zwei Explosionen in Manchester

Bei der Manchester Arena soll es zu zwei Explosionen gekommen sein. Das berichten britische Medien. Rettungskräfte seien unterwegs zu dem Ort. Die Sängerin Ariana Grande trat an diesem Abend in der Arena auf.

Die Polizei von Manchester rief auf Twitter dazu auf, die Gegend um die Arena zu meiden:

Police responded to reports of an incident at Manchester Arena. Please stay away from the area. More details to follow....

— G M Police (@gmpolice) 22. Mai 2017