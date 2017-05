Journalistin wirft mit Zahlen um sich – da holt Lindner seinen Spickzettel raus

Bei Anne Will ging es am Sonntagabend um das Thema Steuern. Unter den Gästen: Journalistin und Grünen-Anhängerin Ulrike Herrmann, die den Gästen und Fernsehzuschauern einige Zahlen um die Ohren schlug. Doch sie hatte die Rechnung ohne FDP-Chef Christian Lindner gemacht. Denn der hatte einen Spickzettel dabei – und widerlegte sie prompt.

Gäste werfen mit Zahlen um sich

In der ARD-Talkshow von Anne Will ging es am Sonntagabend um die Frage, was genau die Parteien nach der Bundestagswahl mit den gestiegenen Steuereinnahmen machen wollen. Dabei schmissen die Gäste mit Zahlen nur so um sich.

Besonders zahl-gewaltig: "taz“-Journalistin Ulrike Herrmann. Unter anderem behauptete sie, dass der Bundesrepublik von heute bis 2021 ein Steuerplus von 54 Milliarden Euro prognostiziert werde. Das Problem bei solchen Zahlenschlachten: Dem Zuschauer klingen die Ohren – doch ein unmittelbarer Check, ob die Zahlen korrekt sind, erfolgt meist nicht.

"Soll ich meinen schlauen Zettel holen?"

Dieses Mal war das anders – denn zufällig hatte FDP-Chef Christian Lindner den passenden Spickzettel im Jackett. Er widersprach Herrmann, die Anhängerin der Grünen ist: "Nein, das ist falsch. Soll ich meinen schlauen Zettel holen?“, sagte Linder und beförderte einen kleinen Zettel zutage, den er mitgebracht hatte.

Lindners Faktencheck seht ihr im Video oben.

(ks)