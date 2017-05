Katzenberger Schwester trauert: Kurz nach ihrem Vater stirbt Jenny Frankhausers Manager

Erst Anfang Mai wurde bekannt, dass Jenny Frankhauser (24) ihren Vater verloren hat. "Der Papa meiner Schwester ist leider plötzlich und völlig unverhofft gestorben", schrieb Frankhauser-Schwester Daniela Katzenberger (30) damals auf Facebook. Jetzt muss die 24-Jährige einen weiteren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Manager Volker Michael Gruber ist tot.

"Du hast an mich geglaubt, hast mir alles ermöglicht und hast stets hinter mir gestanden", schrieb die Sängerin in einem emotionalen Facebook-Post. "Ich danke dir für alles!!!! Ich kann es einfach nicht glauben ... Ich habe keine Worte .... mir fehlt die Kraft .... Ich bin am Ende ....... An meinen lieben Manager Volker.. Ruhe in Frieden und hab eine schöne Zeit mit meinem Papa, bis wir uns alle wiedersehen".

Auf einem Schwarz-Weiß-Bild ist Frankhauser zusammen mit Gruber zu sehen. Auf dem Selfie lächeln die beiden in die Kamera. Darunter sammeln sich bereits Hunderte von Fan-Kommentaren, die Frankhauser ihr Beileid ausdrücken.