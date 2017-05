"Johnny English 3": Rowan Atkinson ist wieder Geheimagent

Johnny English kommt zurück! Wie unter anderem das britische Portal "Independent" berichtet, soll Rowan Atkinson (62, "Mr. Bean") im Oktober 2018 als tollpatschiger Geheimagent in "Johnny English 3" auf die Kino-Leinwände zurückkehren. Die Produktion hat demnach bereits begonnen, der gesamte Cast für den neuen Film soll demnächst bekannt gegeben werden. Der endgültige Titel der Fortsetzung steht aber noch nicht fest.

"Johnny English - Der Spion, der es versiebte", der erste Teil der Spionage-Komödie, war 2003 in die Kinos gekommen. Der zweite Teil "Johnny English - Jetzt erst recht!" folgte 2011. Die beiden Filme spielten zusammen weltweit unglaubliche 160 Millionen Dollar in die Kinokassen und bescherten Atkinson neben seiner Kult-Figur Mr. Bean eine zweite Paraderolle. Nun dürfen wir also bald wieder über die James-Bond-Parodie des britischen Komikers lachen.

