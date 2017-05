Jessica Simpson hat keine Lust auf weitere Kinder

Schauspielerin und Sängerin Jessica Simpson (36, "The Collection") hat zwei Kinder. Und dabei wird es auch bleiben, hat die inzwischen 36-Jährige im Interview mit Ellen DeGeneres (59) versprochen. "Um Himmels Willen", antwortete Simpson auf die Frage der Moderatorin, ob sie auch sicher nicht schwanger sei. "In diesen Uterus kommt nichts mehr", scherzte die Sängerin laut "Page Six" und machte damit deutlich, dass Kind Nummer drei in diesem Leben nicht mehr geplant sei.

Tatsächlich haben die beiden eine einschlägige Historie, was Simpsons Schwangerschaften angeht. Jedes Mal wenn sie zu Gast in der Show war, schlummerte gerade ein Kind in ihrem Bauch. Auf weiteren Familienzuwachs müsse sich ihr Ehemann Eric Johnson, ein ehemaliger Football-Spieler, aber trotz dieses Auftritts bei DeGeneres nicht einstellen.

