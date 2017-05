Ivanka Trump zeigt sich in Israel ungewöhnlich zugeknöpft

Für gewöhnlich zeigt Ivanka Trump (35, "Women Who Work: Rewriting the Rules for Success") gerne ihre langen Beine in figurbetonten Kleidern. Nicht so beim Auslandsbesuch ihres Vaters Donald (70) in Israel, den Ivanka gemeinsam mit Stiefmutter Melania (47) und Ehemann Jared Kushner (36) begleitete. Dort präsentierte die "First Daughter" ein Outfit, das dem jüdischen Dresscode entsprach - und dementsprechend hochgeschlossen war.

Für den Anlass wählte sie eine edle Farbkombination aus Schwarz und dunklem Navy-Blau. Bis zu den Handgelenken reichten die Ärmel ihres schwarzen Tops, auch auf ein Dekolleté verzichtete die Tochter des US-Präsidenten. Stattdessen zierte eine blaue Schärpe das mit schlichten Verzierungen versehene Oberteil.

Was Donald Trump noch alles mit den USA vorhat, erfahren Sie in diesem Buch!

Dazu kombinierte sie einen weiten, ebenfalls dunkelblauen Faltenrock von Designer Cédric Charlier, der fast bis zu ihren Fußknöcheln reichte. Abgerundet wurde ihr Outfit mit stilsicheren, schwarzen Pumps und einem farblich abgestimmten Faszinator-Hut, unter dem sie ihr Haar zu einem eleganten Chignon-Nackenknoten trug. Für reichlich Kontrast zu dieser dunklen Farbwahl sorgte hingegen Stiefmutter Melania, die mit einem komplett weißen Outfit in Israel weilte.

Auch zur berühmten Klagemauer begleitete Ivanka ihren Vater, der als erster US-Präsident überhaupt zu dem Wahrzeichen Jerusalems pilgerte. Ivanka konvertierte 2009 zum Judentum, als sie damals ihren Mann Jared Kushner heiratete, der aus einer orthodoxen Familie stammt.