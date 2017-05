Heidi Klum: Schock vor dem "GNTM"-Finale am Donnerstag

Erst lief sie in Cannes über den Catwalk, dann hatte Heidi Klum (43) offenbar weniger Glück. Am Sonntagabend hatte die 43-Jährige ihr Laufsteg-Comeback gegeben. Naomi Campbell (47) hatte als Botschafterin der Londoner Hilfsorganisation Care im Rahmen der Filmfestspiele zur Charity-Modenschau "Fashion For Relief" geladen. Danach postete Klum allerdings offenbar ein Bild aus dem Krankenhaus, auf dem sie in Turnschuhen und Jeans in einem Behandlungszimmer liegt. Das eine Hosenbein ist hochgekrempelt: Sie habe sich einen Muskelriss zugezogen, schrieb sie laut "Bild" dazu bei Instagram Stories.

Die Verletzung kommt kurz vor einem weiteren großen Auftritt des deutschen Models. Vor 8500 Fans werden Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky am 25. Mai 2017 in der Arena in Oberhausen die Entscheidung treffen, wer "Germany's next Topmodel 2017" wird. Vier Finalistinnen kämpfen um die Topmodel-Krone - und da darf Klum natürlich nicht fehlen. Zumal sich auch hochkarätige Musik-Acts für die Show angekündigt haben: Beth Ditto, Robin Schulz feat. James Blunt und Helene Fischer sind dabei.

"Germany's Next Topmodel - Best Catwalk Hits 2017" finden Sie hier