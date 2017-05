Ein Detail an Pippas Hochzeitsoutfit ist bislang kaum jemandem aufgefallen

Was Altes, was Neues, was Gebrauchtes und was Blaues. Auch Pippa Middleton ist dieser Hochzeitstradition treu geblieben. a

An ihrem großen Tag am vergangenen Wochenende trug sie als ihr "etwas Altes" weiße Perlenohrringe. Die trug sie bereits als Brautjungfer bei der Hochzeit ihrer Schwester Kate.



Pippa Middletons "etwas Altes" sind ihre Ohrringe. (Credit: SAMIR HUSSEIN VIA GETTY IMAGES)

Kate, die Herzogin von Cambridge, heiratete im Jahr 2011 in der Westminster Abbey in London Prinz William, den Herzog von Wales.



Pippa Middleton auf ihrer Hochzeit in Berkshire (Credit: MAX MUMBY/INDIGO VIA GETTY IMAGES)

Die modebewusste Pippa trug am vergangenen Samstag ebenfalls die Ohrringe des Juweliers Robinson Pelham.

Pippa Middleton heiratete ihren Partner James Matthews in der St. Marks Kirche im westlich von London gelegenen Berkshire.



Dieser Artikel erschien ursprünglich bei der HuffPost UK und wurde von Janina Zillekens aus dem Englischen übersetzt.

(pb)