Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo ist erschrocken und schuldbewusst, als er mitbekommt, dass Opitz die Kronzeugen, die gegen ihn aussagen wollten, umgebracht hat. Angsterfüllt will er nur noch eines: sich von Opitz befreien. Als er über Tobias mitbekommt, dass Benedikt gezwungen ist, sein Bauprojekt an Opitz zu veräußern, will sich Ringo mit dieser Information freikaufen. Gerade als Ringo beginnt, sich zu entspannen, merkt er jedoch, dass er Opitz eine Fehlinformation geliefert hat. Als Ringo sich um Schadensbegrenzung bemüht, bekommt er jedoch ein ganz anderes Problem.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Ben und Elli machen sich nach Linas Zusammenbruch große Sorgen um sie und das ungeborene Kind. Als sie erfahren, dass in Linas Blut Drogen gefunden wurden, steht für Elli der Schuldige schnell fest. Nach den anstrengenden Wochen im Gefängnis und dem Stress mit Lea, braucht Alex Ruhe. Doch die gönnen ihm offensichtlich weder sein Vater Jack noch seine Ziehkinder Elli und Lina.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Krätze ist durch die Begegnung mit seiner Schwester Caroline ziemlich aufgewühlt. Obwohl seine Mitbewohner ihm dringend davon abraten, hat er den festen Entschluss gefasst, Caroline zu sich aufs Hausboot zu holen. Bei Alessias Bewerbung für das neue Fitnessstudio geht einiges schief. Ihrem aktuellen Chef fällt das Bewerbungsvideo in die Hände und dann bekommt sie beim Probetraining auch noch einen Krampf. Ob es dennoch klappt mit dem neuen Job?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Michelle hat Ronnys Hoffnung auf eine Beziehung endgültig zunichte gemacht. Entmutigt will Ronny sein Bewerbungsvideo von der Kraftpaket-Homepage nehmen. Erst als Michelle Ronnys Rückzug für vernünftig hält, da er in ihren Augen keine Chance gehabt hätte, erwacht sein Kampfgeist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alexander will Maren an ihrem Geburtstag mit einem selbst komponierten Lied überraschen und spannt Lilly und Jonas dafür ein. Als die beiden die Proben nicht ernst nehmen, droht das Projekt zu scheitern, doch Maren zuliebe raufen sich die drei zusammen. Aufgeregt fiebern sie ihrem großen Auftritt entgegen, als eine Nachricht die Vorfreude verdirbt.