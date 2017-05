Claudia Roth sagt Türkei-Reise ab

Mehre Bundestagsabgeordnete haben eine geplante Reise in die Türkei abgesagt

Eigentlich wollte die Delegation, der auch die Grünen-Abgeordnete Claudia Roth angehört, von Donnerstag bis Sonntag nach Ankara, Diyarbakir und Istanbul reisen

Zu den Gründen der Absage will sich Roth erst am Mittwoch äußern

Eine über Wochen geplante Reise von vier Bundestagsabgeordneten in die Türkei fällt aus. Die Grüne Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth und drei weitere Abgeordnete haben ihren Besuch abgesagt, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Zu den Gründen wurde zunächst nichts bekannt. Roth will sich aber mit dem SPD-Politiker Nils Annen am Mittwoch dazu in Berlin äußern.

Eigentlich wollte die Delegation von Donnerstag bis Sonntag nach Ankara, Diyarbakir und Istanbul reisen, zu Gesprächen über das jüngste Verfassungsreferendum und dessen Folgen, die innenpolitischen Entwicklungen in der Türkei und deren Beziehungen zur EU.

Streit um Besuch von Bundeswehr-Stützpunkt in der Türkei

Die Parlamentarier wollten unter anderem Vertreter des Parlamentspräsidiums und des Außenministeriums sowie Abgeordnete treffen. Ein Besuch des Luftwaffen-Stützpunkts Incirlik war nicht geplant.

Derzeit belastet ein Streit um Besuche von Abgeordneten auf dem türkischen Stützpunkt die Beziehungen beider Länder. Ankara hatte Parlamentariern des Verteidigungsausschusses den Besuch verweigert.

Die Bundesregierung drohte daraufhin mit einem Abzug der dort stationierten rund 260 Soldaten und "Tornado"-Aufklärungsflugzeuge, die sich am Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beteiligen.