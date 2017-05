Caroline Beil: Baby-Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Caroline Beil (50) wird bald Mutter - und die Vorbereitungen auf den großen Moment laufen offenbar auf Hochtouren. Einbezogen wird auch ihr siebenjähriger Sohn, wie sie der Zeitschrift "Gala" verriet: "Ich habe David bei einem Geschwisterkurs angemeldet. Dort wird ihm beigebracht, wie man das Baby hält, es wickelt, ihm das Fläschchen gibt. Am Ende bekommt er sogar eine Urkunde - da freut er sich schon drauf."

Die Schauspielerin selbst ist natürlich auch begeistert vom Familienzuwachs: "Ich freue mich so sehr darauf, das kleine Wesen, das in mir strampelt, endlich in den Armen zu halten", sagte sie. Im Februar hatten Beil und ihr Lebensgefährte Philipp Sattler verraten, dass sie Eltern werden. Über ihre Schwangerschaftsgelüste verriet sie in der "Gala": "Ich esse definitiv mehr Süßes als sonst. Und ich trinke jeden Morgen ein Mango-Lassi. Mein Körper scheint das Kalzium zu brauchen."

