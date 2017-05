Bewaffneter sorgt für Unterbrechung einer Mahnwache für den Terroranschlag in Manchester

Ein bewaffneter Mann hat am Dienstagabend für eine Unterbrechung einer Mahnwache in Birmingham gesorgt.

Menschen hatten sich in der britischen Stadt versammelt, um den Opfern des Terroranschlags von Manchester zu gedenken. Der Mann trug eine Axt bei sich und wurde von Polizisten in der Nähe des Versammlungsortes festgenommen.

Videoaufnahmen zeigen, wie Beamte den Mann umstellen. Dieser schreit laut.

Loud shouts as the man was arrested at Victoria Square where the vigil was being held #BirminghamNews #Birmingham pic.twitter.com/lS99smMG24 — Olivia Marks (@OliviaMarksMIB) May 23, 2017

A man has been arrested in #Birmingham at the vigil in Victoria Square to remember #Manchester attack victims. Investigation is now underway pic.twitter.com/tx5z7jZHwX — Olivia Marks (@OliviaMarksMIB) May 23, 2017



Laut Polizei soll der Mann aus Birmingham stammen und psychisch krank sein. Aufgrund des Verdachts des Besitzes einer sogenannten Offensivwaffe wurde er verhaftet. Das teilte die Polizei von West Midlands in einer Erklärung mit.

A man has been arrested following a disturbance at a vigil in B'ham city centre. His mental health is being assessed https://t.co/iaQyn3XAMM pic.twitter.com/WthePpNRLU — West Midlands Police (@WMPolice) May 23, 2017

Some loud shouting round corner during end of #Birmingham #Vigil - armed police now - who've asked people to leave due to security alert — Kathryn Stanczyszyn (@stanchers) May 23, 2017

Polizeipräsident Andy Parsons erklärte: "Beamte entdeckten den Mann, der sich auffällig verhielt, und sprachen ihn an. Dann nahmen sie ihn fest." Der Mann trug eine Tasche bei sich.

"Als Vorsichtsmaßnahme wurde der Victoria-Platz, wo die Mahnwache abgehalten wurde, für etwa 15 Minuten geräumt", so Parsons. Wie sich herausstellte, befanden sich in der Tasche eine Axt und ein langer Stock.

A vigil is taking place in #Birmingham tonight to show solidarity with #Manchester pic.twitter.com/WB4FIlSYfW — BBC Midlands Today (@bbcmtd) May 23, 2017

