"Am Boden zerstört": Ariana Grande äußert sich zur Explosion auf ihrem Konzert

Die US-Sängerin Ariana Grande hat sich nach der verheerenden Explosion am Rande ihres Konzerts in Manchester "am Boden zerstört" gezeigt. "Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte", schrieb die 23-Jährige am Dienstagmorgen auf Twitter.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23. Mai 2017

Die Explosion hatte sich ereignet, nachdem Grande bereits die Bühne verlassen hatte. "Ariana ist okay", sagte ihr Sprecher Joseph Carozza der Tageszeitung "Los Angeles Times".

Die 23-jährige Sängerin ist bei dem Label Republic Records unter Vertrag, das zur Universal Music Group (UMG) gehört. Nach einem Bericht von "TMZ.com" habe sie jedoch "hysterisch" auf die Nachricht reagiert, dass 19 Menschen bei dem Konzertbesuch ums Leben gekommen seien.

Die Sängerin befindet sich gerade auf Welt-Tournee. Ihre Konzerte sind bis auf weiteres abgesagt, berichtet das Promi-Portal "TMZ".

Mit Material der dpa

