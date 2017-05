US-Präsident Trump will die Hand seiner Frau Melania greifen - ihre Reaktion spricht Bände

Um die Ehe von Donald und Melania Trump ranken sich viele Gerüchte. Frostige Blicke bei öffentlichen Auftritten haben dafür gesorgt, dass Beobachter immer wieder über mögliche Eheprobleme des US-Präsidenten spekulieren.

Eine Szene während des Israel-Besuchs heizt die Vermutungen weiter an.

Zu sehen ist das Ehepaar bei einem Empfang am Ben Gurion Flughafen bei Tel Aviv. Die Beiden laufen über den roten Teppich, Trump greift nach hinten - doch Melania Trump ignoriert ihn. Und scheint seine Hand sogar wegzuschlagen.

"Trumps Hand zu halten, scheint das letzte zu sein, was Melania gerade tun will", kommentiert HuffPost-Journalist Philip Lewis.

Looks like holding Trump's hand is the last thing Melania wants to do right now. pic.twitter.com/EvtD6TnHyv

— Philip Lewis (@Phil_Lewis_) 22. Mai 2017