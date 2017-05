Tränen und Hammer-Outfit: Celine Dion feiert Song-Jubiläum

Faszinierender Auftritt bei den "2017 Billboard Music Awards" in Las Vegas, Nevada: Die kanadische Sängerin Celine Dion (49, "Encore un soir") performte ihren Welthit "My Heart Will Go On", der in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum feiert. Auch die Künstlerin wurde dabei so emotional, dass die Tränen kullerten.

Wie ein kleines Häufchen Elend sah sie dabei allerdings nicht aus, denn für die Show hatte sie ein Wahnsinns-Outfit gewählt: ein weißes enganliegendes Kleid mit tiefem Dekolleté, gigantischen Puffärmeln und Schleppe. Metallische Applikationen im Bauchbereich sorgten für den Funkel-Faktor.

"My Heart Will Go On (Love Theme from 'Titanic')" von Celine Dion können Sie hier bestellen

Im Hintergrund wurden laut "Billboard.com" Videoclips gezeigt, auf denen Filmszenen der Hollywood-Stars Leonardo DiCaprio (42) und Kate Winslet (41) zu sehen waren. Für die Gesamtperformance gab es Standing Ovations vom Publikum.

"My Heart Will Go On" ist der Filmsong des Dramas "Titanic" (1997) von Regisseur James Cameron (62). Es wurde die erfolgreichste Single der Künstlerin und war die meistgekaufte Single des Jahres 1998.

Dafür gab es auch den Oscar und den Golden Globe für den "Besten Filmsong 1998". Im Jahr 1999 wurde sie zudem mit drei Grammys ausgezeichnet: "Song of the Year", "Record of the Year" und "Best Female Pop Vocal Performance".