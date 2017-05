Star-Koch Gordon Ramsay verrät: Ein Gericht solltet ihr niemals im Restaurant bestellen

Der britische Star-Koch Gordon Ramsay ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. So fand er auch klare Worte, als er kürzlich bei einem Interview mit dem amerikanischen Lifestyle-Magazin "Town and Country" gefragt wurde, welches Gericht man in einem Restaurant niemals bestellen sollte.

Ramsay riet davon ab, die Tagessuppe zu ordern.

Gordon Ramsay empfiehlt, bei der Suppe des Tages immer nachzufragen

"Es könnte sein, dass die Suppe des Tages eigentlich die Suppe des Monats ist“, warnte er. Ramsay empfiehlt, immer nachzufragen, seit wann die Tagessuppe denn schon auf der Speisekarte steht – sonst könnte es sein, dass das Gericht nicht ganz so frisch sei, wie man sich das in einem Restaurant wünscht.

Welchen Ratschlag der Star-Koch Restaurant-Gästen noch gegeben hat, könnt ihr in unserem Video erfahren.

Außerdem: Wer sich nicht sicher ist, was er bestellen sollte, kann einfach den Kellner um Rat fragen. "Wenn ich unterwegs bin, habe ich wirklich gute Empfehlungen von Kellnern bekommen", sagte Ramsay in dem Interview.

(lk)