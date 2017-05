Martin Schulz muss Vorstellung des Wahlprogramms verschieben

Die SPD verschiebt die Vorstellung ihrer Leitlinien für ihr Wahlprogramm

Offenbar gibt es aus dem Parteivorstand zahlreiche Änderungsanträge

Zuvor war Parteichef Martin Schulz kritisiert worden, dass er sich nicht deutlich zu seinen politischen Zielen äußere

Wähler, die wissen wollen, mit welchem Programm SPD-Chef Martin Schulz in den Bundestagswahlkampf ziehen will, werden warten müssen.

Die die SPD hat die ursprünglich für diesen Montag angesetzte Präsentation der Eckpunkte für ein Wahlprogramm kurzfristig verschoben. Offensichtlich gibt es bei den Sozialdemokraten noch Diskussionsbedarf.

Am späten Sonntagabend sagte die Partei ein für Montagnachmittag angesetztes Pressegespräch mit den Leitern der Programmkommission, Fraktionschef Thomas Oppermann, Generalsekretärin Katarina Barley und Familienministerin Manuela Schwesig, ab. Mit den Kerninhalten will Kanzlerkandidat Martin Schulz in die heiße Wahlkampfphase ziehen.

➨ Mehr zum Thema: Entzaubert - wie die Machtoptionen von Martin Schulz schwinden

Die drei Spitzengenossen wollten den Entwurf der Parteispitze für das Wahlprogramm erläutern, das am 25. Juni bei einem Parteitag in Dortmund beschlossen werden soll.

Aus dem Parteivorstand gibt es jedoch zahlreiche Änderungsanträge, die am Montag noch beraten werden sollten. Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit, hieß es aus SPD-Kreisen.

Die SPD will neben ihrem Kernanliegen der sozialen Gerechtigkeit die Bürger bei Sozialabgaben entlasten sowie bei der Inneren Sicherheit mit dem Ruf nach mehr Polizisten und härteren Gesetzen klare Kante zeigen. Die besonders heiklen Konzepte für Steuern und Rente sind noch nicht fertig.

Auch auf HuffPost: