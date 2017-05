So stolz ist Julianne Moore auf ihre Tochter

Julianne Moore (56, "Dem Himmel so fern") ist stolz auf ihre 15-jährige Tochter Liv, die bei der letzten Fashion Week in New York ihr Debüt als Laufsteg-Model gab. Auch dass das Mädchen dem heutigen Erfolgsdruck der Branche nicht gewachsen sein könnte, glaubt ihre Mutter nicht: "Sie ist eine tolle Schülerin, ein wirklich großes Mädchen und eine interessierte Person", sagte die Oscar-Preisträgerin "People.com" am Rande der Filmfestspiele von Cannes.

Moore, die selbst Erfahrung als Fotomodell hat, glaubt fest daran, dass ihre Tochter mit gesundem Menschenverstand an ihren neuen Job herangeht: "Schon als sie sehr klein war, sagte sie, 'Weißt du Mami, einige Menschen haben wirklich Angst, wenn sie sich Filme anschauen, aber ich nicht, weil ich weiß, dass einem nur etwas vorgemacht wird'. Sie verstand immer die Idee der Illusion und ich denke, dass es mit der Mode das gleiche ist." Mit so einer starken, erfahrenen Mutter wie Julianne Moore im Hintergrund kann bei Livs Model-Karriere wohl nichts mehr schiefgehen.

