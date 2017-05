"Fashion For Relief"- Show: Heidi Klum hat es immer noch drauf

In Cannes hat es Heidi Klum (43) allen gezeigt. Nach sieben Jahren Catwalk-Abstinenz hat die 43-Jährige am Sonntagabend ihr Laufsteg-Comeback gegeben. Das letzte Mal lief sie davor tatsächlich 2010 bei der New York Fashion Week mit, ihre letzte "Victoria's Secret"-Show absolvierte sie bereits Ende 2009. Doch ihre Rückkehr auf den Laufsteg gab das deutsche Topmodel natürlich nicht bei einer x-beliebigen Show, sondern für den guten Zweck...

Denn wie bereits in den Jahren zuvor hatte Naomi Campbell (47) als Botschafterin der Londoner Hilfsorganisation Care im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes zur großen Charity-Modenschau "Fashion For Relief" geladen. Campbell selbst präsentierte ebenfalls ihr Runway-Können, genauso wie ihre britische Kollegin Kate Moss (43). Neben den großen Supermodels durften natürlich auch die angesagten Models von heute nicht fehlen.

Zwischen Klum, Campbell und Moss liefen deswegen auch Kendall Jenner (21) und Bella Hadid (20) über den Laufsteg und präsentierten Mode für den guten Zweck. "Ich bin so stolz und es erfüllt mein Herz, dass ich für und mit dir Mode mit Wohltätigkeit verbinden kann", schrieb Hadid, die die Fashion Show eröffnen durfte, an Naomi Campbell gerichtet auf Instagram.