Dieser "Robocop" rollt seit heute durch die Straßen von Dubai

Er ist so groß wie ein ausgewachsener Mann, auf dem Kopf trägt er eine grüne Polizistenmütze und wenn es schnell gehen muss, tragen ihn Rollen statt Füße über den Boden: In Dubai wird schon bald der erste Roboter-Polizist der Welt für Recht und Ordnung auf der Straße sorgen.

@KhalidAlrazooqi @DubaiPoliceHQ CNN:The next stage,already in research & development is to create a "fully-functional robot that can work as a normal police officer #Dubai pic.twitter.com/XKmqUTq1ce

Der "Robocop" kann aus einer Distanz von 20 Metern Gesichter erkennen. Auf seiner Brust ist ein Bildschirm installiert. Über den berührungsempfindlichen Bildschirm kann jeder Verbrechen an die Polizei melden.

The world's first operational robot policeman has joined @DubaiPoliceHQ & is ready to engage with residents and tourists on city's streets pic.twitter.com/pH56ssungz

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 22. Mai 2017