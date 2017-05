US-Präsident Trump ist am Montag in Israel gelandet

Dabei hat er auch die bekannte Klagemauer in Jerusalem besucht

Über die Szene machen sich Internetnutzer nun lustig

Donald Trump hat als erster amtierender US-Präsident die für Juden heilige Klagemauer in der Jerusalemer Altstadt besucht. Fernsehbilder zeigten Trump am Montag in Begleitung jüdischer Geistlicher.

Er ging anschließend alleine an die Mauer und legte mit geschlossenen Augen eine Hand an sie. Trump trug eine Kippa, eine jüdische Kopfbedeckung. Er steckte auch einen Bittzettel in die Wand.

Im Internet sorgte die Szene für zahlreiche bissige Kommentare - bot sie doch eine Steilvorlage für die Kritik an Trumps Plänen zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.

So schrieb der Journalist Anshel Pfeffer: "Und das ist das nächste, wie Trump jemals zur 'undurchdringlichen, physischen, großen, kraftvollen, schönen, südliche Grenzwand" seiner Träume kommen wird."

And this is the closest Trump will ever get to the "impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful, southern border wall" of his dreams. pic.twitter.com/D52vBetsou — Anshel Pfeffer (@AnshelPfeffer) May 22, 2017

"Ich frage mich, ob ein Mexikaner durch diesen Spalt passen würde?", twitterte ein Trump-Satire-Account.

Ein anderer Nutzer glaubt zu wissen: "Sie sagen, es war Liebe auf den ersten Blick."

"Brauchbare Wand. Nicht schlecht. Meine wird viel größer als diese. Traurig!"

"Decent wall. Not bad. Mine will be much bigger than this one. Sad!" pic.twitter.com/siusXWERiZ — Mo_wad (@Maaouad) May 22, 2017

"'Wer hat für dich gezahlt?', flüsterte er. Aber die alte Wand behält ihre Geheimnisse."

"Who paid for you?" he whispered. But the old wall keeps her secrets. pic.twitter.com/xplQhXvzQ3 — Jackie Jennings (@ohhijackie) May 22, 2017

Um die Visite mit großer Symbolkraft hatte es einiges Hin und Her gegeben.

Der Trumps Besuch wurde als privat deklariert, damit Israel ihn nicht als Zeichen für seinen Anspruch auf ganz Jerusalem als seine ewige, unteilbare Hauptstadt werten kann. Der US-Präsident wurde bei seinem Besuch nicht von Politikern begleitet.

Die Klagemauer in Jerusalem ist die Westmauer des von Herodes erbauten zweiten jüdischen Tempels, der im Jahr 70 nach Christus von den Römern zerstört wurde.

Die Jerusalemer Altstadt gehört zu den von Israel 1967 besetzten Gebieten. Die spätere Annexion des arabischen Ostteils der Stadt wurde international nicht anerkannt.

(Mit Material der dpa)