Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Caro und Malte sind im Kühllaster gefangen und versuchen alles, um sich warm zu halten. Doch Caros Kräfte schwinden. Als sie sich von Malte zu verabschieden beginnt, indem sie ihre Fehler bereut, fleht Malte Caro an, nicht aufzugeben. Tatsächlich setzt sich der Kühllaster wieder in Bewegung und bringt sie in die Schillerallee zurück. Während Caro trotz des verbindenden Erlebnisses am nächsten Morgen für immer zu Jule nach Südafrika fliegen will, spürt Malte, dass er sie nicht verlieren will. Kommt diese Erkenntnis zu spät?

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Elli muss Lina versichern, dass sie sich bei ihrem Praktikum im Tierpark nicht an Ben ranschmeißt. Im Tierpark muss sich Elli aber tatsächlich zusammenreißen. Sam ist überrascht, als sie morgens bei ihrer geplanten Musikaufnahmesession Jeff anstelle des gewohnten Tontechnikers am Mischpult vorfindet.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Krätze ist außer sich, als seine Mutter plötzlich wieder auf dem Hausboot auftaucht und schickt sie weg. Der Besuch erinnert ihn an seine Schwester, die immer noch bei der Pflegefamilie wohnt. Die Hochzeit von Mia und Martin steht an und Peggy ringt mit sich, ob sie Martin nicht doch von Mias Untreue erzählen soll. Ihre Freunde raten ihr jedoch ab und ihr Chef droht sogar mit der Kündigung, sollte Peggy die Hochzeit platzen lassen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ronny trainiert hart, um Michelle zu beeindrucken. Selbst einen Unfall samt den damit verbundenen Schmerzen steckt er tapfer weg. Schließlich hat er ein großes Ziel: Michelle für sich zu gewinnen! Als diese begreift, was Ronny vorhat, macht sie ihm jedoch klar, dass es vergebene Liebesmüh ist. Wird Ronny sich davon entmutigen lassen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jasmin und Emily fiebern ihrem großen Auftritt in der TV-Show entgegen. Für Tussi Attack hängt viel von dem Sieg ab, denn mit dem Preisgeld wären sie auf einen Schlag ihre Steuerschulden los. Jasmin ist froh, Emily an ihrer Seite zu haben. Doch als Emily Jasmin anstiftet, zu schummeln, kommt es zum Streit - mit schmerzhaften Folgen für Jasmin!