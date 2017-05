Wer Chers Auftritt bei den Music Awards sieht, wird erstaunt sein, wie alt sie mittlerweile ist

Sie ist eine Legende des Pop-Geschäfts: Sängerin Cher. Am Sonntag räumte sie bei den Billboard Music Awards in Las Vegas den "Icon Award" ab. Den Status einer Ikone erreichte Cher mit ihrer hohen, oft bearbeiteten Stimme - und ihren gewagten Outfits.

Auch am Sonntag begeisterte die Sängerin ihre Fans mit einem bemerkenswerten Auftritt. Cher sang ihren Hit "Believe", bekleidet nur mit einem hautfarbenen Oberteil und eine Reihe aus dünnen, silbernen Ketten. Eine herzförmige Paillette bedeckte ihre linke Brust.



Fast unglaublich scheint: Der Auftritt fand nur einen Tag nach ihrem Geburtstag statt - ihrem 71. Ihr hohes Alter ist der Sängerin nicht anzusehen.

Bei den Awards trug sie auch noch schwarzes Straps-Outfit.



Ein prägendes Outfit ihrer Karriere. So sah Cher in einem ähnlichen Kleid noch 1987 bei den MTV Music Awards aus:



Cher und die Schönheits-OPs

Das Geheimnis ihrer Schönheit? Natürlich Schönheits-OPs. Und im Gegensatz zu vielen anderen Stars steht die 71-Jährige auch dazu. Schon in den 60er Jahren startete sie mit Operationen. Ein Lifting hier, eine Brustvergrößerung da. Nur einem Gerücht widerspricht die Sängerin stets vehement: Eine Rippe habe sie sich nicht entfernen lassen.

Gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Salvatore "Sonny" Bono beginnt Cher ihre Karriere.



Nachdem sich beide trennten, wird es ruhig um Cher. In den 80ern feiert sie Erfolge als Schauspielerin und in den 90ern gelingt ihr mit "Believe" schließlich auch das Comeback als Sängerin.

"Mein Erfolg hat sehr viel mit Glück zu tun", sagte Cher bei ihrer Dankesrede am Sonntag in Las Vegas. "Als ich jung war, meinte meine Mutter: 'Du wirst nicht die Schlauste, Hübscheste und Talentierteste sein, aber du wirst etwas Besonderes sein'."

