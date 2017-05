"Du wirst an einem Baum hängen": Wie Trump-Fans versuchen, Kritiker des Präsidenten einzuschüchtern

Am vergangenen Mittwoch hat der demokratische Abgeordnete Al Green mit bebender Stimme die Amtsenthebung des US-Präsidenten gefordert. Donald Trump habe die Justiz behindert, daher müsse er gehen.

Seitdem wird der Politiker bedroht. Auf seiner Mailbox sammeln sich Anrufe von Anhängern des Präsidenten. "Du bist so widerlich", sagt einer der Männer. “Du wirst an einem Baum hängen”, sagt ein anderer.

Die Sprachnachrichten zeigen, wie groß der Hass in den USA - immer noch - ist. Auf der einen Seite stehen die Kritiker des Präsidenten, auf der anderen die fanatischen Anhänger von Donald Trump.

Green hat drei Mailbox-Nachrichten auf Youtube hochgeladen. Schon kurz nach seinem Auftritt im Kongress am vergangenen Mittwoch habe er die erste Hass-Botschaft erhalten, berichtet das US-Magazin "Mother Jones".

Mit breitem amerikanischem Akzent sagt eine Stimme da: “Hey, Al Green, ich habe eine Amtsenthebung für dich - es wird deine sein. Wir werden dir sogar einen kurzen Prozess geben, bevor wir deinen Neger-Arsch aufhängen.”

Der afroamerikanische Politiker Green glaubt, US-Präsident Trump habe die Justiz behindert:

► Als er FBI-Direktor James Comey feuerte

► Als er Comey indirekt drohte, Aufnahmen von vertraulichen Gesprächen zu veröffentlichen

► Und als er Comey bat, die Untersuchungen des FBI in der Russland-Affäre zu stoppen

Die Amtsenthebung des Präsidenten ist derzeit wenig aussichtsreich. Selbst die Mehrheit der Demokraten wollen diesen Schritt bisher nicht wagen.

Green weiß, dass er bisher mit seiner Forderung auf der politischen Bühne allein dasteht. “Ich bin eine Stimme in der Wildnis”, sagte Green vor dem Kongress, “aber die Geschichte wird mir Recht geben.”

Rep. Al Green calls for Trump's impeachment: 'No one is above the law and that includes the president' pic.twitter.com/Ayh4AqJ7Bp

— Philip Lewis (@Phil_Lewis_) 17. Mai 2017