Lily Collins beherrscht das Over-Shoulder-Posing - und den gelegentlichen Wortwitz

"Ich tausche Roséwein gegen eine Kugel Eis mit Rosengeschmack. Warum? Weil ich es Cannes..."

Auch Lily Collins (28, "Love, Rosie - Für immer vielleicht") befindet sich momentan wegen des Cannes Film Festivals in Frankreich. Die Schauspielerin gönnte sich eine Kugel Eis, schaute sich die Stadt an und Griff ganz tief in die Wortspielkiste. Auf einem Instagram-Bild sieht man die hübsche Brünette in einem weißen Rock mit Bluse und sommerlichem Mantel eine Straße entlangschlendern. Warum? Weil sie es Cannes...

