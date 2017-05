Trump versucht in Saudi-Arabien, seinen Skandalen zu entfliehen - und schafft neue Probleme

Donald Trump liebt große Auftritte. Nach all den Enthüllungen der vergangenen Wochen musste ihm die Reise nach Saudi-Arabien an diesem Samstag gerade recht kommen. Kontakte zu Russland, der Rauswurf von FBI-Direktor James Comey - das wollte Trump wohl mit etwas amerikanischem Glamour in Riad vergessen machen.

Die gute Nachricht für den Präsidenten: In ein Fettnäpfchen ist er bei diesem Besuch - vorerst - nicht getreten. Die schlechte: Auch die Arabien-Reise wird böse Schlagzeilen nach sich ziehen. Der gigantische Waffendeal, den die USA und Saudi-Arabien bei diesem Treffen einfädelten, wird vor allem Trumps Kritikern neue Munition liefern.

Dabei verlief der erste Tag der Trump-Tournee lange geradezu ausgelassen.

Trumps Ehefrau Melania und seine Tochter Ivanka trugen beide kein Kopftuch. Ironischerweise hatte Trump selbst noch 2015 anlässlich eines Besuchs seines Vorgängers Barack Obamas auf der arabischen Halbinsel getwittert: "Wir haben genug Feinde!" Obamas Ehefrau Michelle hatte ebenfalls kein Kopftuch getragen.

Many people are saying it was wonderful that Mrs. Obama refused to wear a scarf in Saudi Arabia, but they were insulted.We have enuf enemies

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. Januar 2015