Snoop Dogg bringt neue Fashion-Kollektion heraus

Man kann es sich bei ihm eigentlich nur schwer vorstellen: Rapper Snoop Dogg (45, "Young, Wild & Free"), der gerne mal mit dem ein oder anderen Joint zu sehen ist, versucht sich in der Fashion-Branche. Das berichtet unter anderem die Website "billboard.com". Nachdem seine letzte Modelinie "Rich & Infamous" 2010 nur zwei Jahre durchhielt, bis der Verkauf eingestellt wurde, wagt Snoop nun einen Neuanfang. Am 10. Juni wird er seine 33-teilige "It-Pieces"-Kollektion mit einer Modenschau in Los Angeles vorstellen.

Der "Drop It Like It's Hot"-Interpret hat die Kleidung in Kooperation mit der L.A.-Streetwear Marke "JOYRICH" entworfen, die an dem Tag auch ihr zehnjähriges Jubiläum feiern wird. Sein Sohn Cordell Broadus (20) half außerdem erstmals als Kreativdirektor mit. Snoop Doggs Kollektion wird nicht nur lässige T-Shirts im Hip-Hop-Stil beinhalten, sondern auch Haustierzubehör oder Bademäntel. Stiltechnisch sind die Klamotten und der Schmuck an seine Anfangszeit als Rapper angelehnt.

