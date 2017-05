US-Botschaft stellt Journalisten Verhaltensregeln für Saudi-Arabien auf – ausgerechnet Trump bricht sie

Viel kann schief gehen, wenn sich Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen treffen. Manchmal kann schon eine harmlose Geste Anlass für Ärger sein - weil ihr in einem anderen Teil der Welt eine andere Bedeutung zukommt.

Vor solchen Fauxpas wollte die US-Botschaft Journalisten warnen, die mit US-Präsident Donald Trump nach Saudi-Arabien gereist sind.

Die Verhaltensregel zählen neun Tabus auf, die die Journalisten im saudischen Königreich besser meiden sollten. Annie Karni schreibt für das US-Magazin "Politico" und hat die Liste auf dem Kurznachrichtendienst geteilt.

Beim Lesen fällt auf: Als neunter Punkt wird vor einer Geste gewarnt, die zu Donald Trumps Standard-Repertoire von Gesten gehört.

Gemeint ist der "Daumen hoch". Die Geste gilt im arabischen Raum als unhöflich - denn sie demonstriere Überlegenheit, berichtet die britische Zeitung "The Independent".

Auch der US-Präsident dürfte die Verhaltensregeln kennen. Hat er sich bei seinem Besuch daran gehalten? Natürlich nicht.

Trump flashed me a thumbs up as he rode the gold escalator up to his first overseas adventure. pic.twitter.com/3H9QZben7n

Dem saudischen König Salman ibn Abd al-Aziz scheint es nicht gestört zu haben. Bei seiner Reise ins Ausland zeigte auch bereits den nach oben deutenden Daumen, wie ein Bild auf Twitter beweist.

If the thumbs up is rude in Saudi then King Abdullah's been giving some cheeky gestures on his foreign visits pic.twitter.com/LXHMuO4Cpp

— Loveday Morris (@LovedayM) 20. Mai 2017