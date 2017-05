Nur einer ist auf Spotify erfolgreicher als die Chainsmokers

Dass "Closer" von den Chainsmokers feat. Halsey ein Überhit ist, das ist schon lange bekannt. Jetzt knackten sie bei Spotify eine Marke, die bisher nur einer vor ihnen erreichte. Die Chainsmokers twitterten, dass "Closer" bei dem Service mittlerweile über eine Milliarde Mal gestreamt worden sei. Laut "Your EDM" schaffte dies bisher nur ein anderer Künstler: Drake mit "One Dance".

In nicht allzu langer Zeit könnte sich dieser bisher doch sehr illustre Club aber zumindest etwas vergrößern. "Lean On" von Major Lazer und DJ Snake feat. Mø, "Sorry" von Justin Bieber und "Shape of You" von Ed Sheeran befänden sich allesamt bereits bei über 900 Millionen Streams.

