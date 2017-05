"Mamma Mia!" Nach zehn Jahren kommt die Fortsetzung

Damit hätte wohl keiner gerechnet: Universal hat offiziell bestätigt, eine Fortsetzung für die erfolgreiche Musical-Komödie "Mamma Mia!" veröffentlichen zu wollen. Demnach soll "Mamma Mia: Here We Go Again!" im Juli 2018 in den USA anlaufen - ziemlich genau zehn Jahre nach dem Kinostart des ersten Teils, wie unter anderem das Branchenmagazin "Deadline" berichtet.

Es sei geplant, dass neben ein paar neuen Schauspielern die komplette Originalbesetzung für das Sequel wieder dabei sei. Das entspräche einem ziemlichen Staraufgebot, denn im ersten Teil der Komödie spielten unter anderem Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Meryl Streep und Stellan Skarsgård mit.

ABBA sind zurück

Wie schon im ersten Teil soll natürlich auch die Musik von ABBA wieder eine große Rolle spielen. Demnach soll die kommende Komödie einen Soundtrack voll mit ABBA-Songs bieten, die im Vorgänger nicht zu hören waren. Ein paar Hits sollen aber doch noch einmal verwendet werden. Das Drehbuch stammt von Ol Parker (47, "The Best Exotic Marigold Hotel"), der auch Regie führen wird.