Madame Tussauds Berlin: Heidi Klum weiht ihre neue Wachsfigur ein

Sich einmal wie auf dem "Germany's Next Topmodel"-Catwalk fühlen. Davon träumen wohl viele junge Mädchen. Madame Tussauds Berlin lässt diesen Wunsch nun zumindest teilweise real werden. Denn am Sonntagnachmittag hat Heidi Klum (43) passend zum anstehenden GNTM-Finale (25. Mai 2017, ProSieben, 20:15 Uhr) ihre neue Wachsfigur in dem berühmten Wachsfigurenkabinett eingeweiht. Für die Besucher ist die neue Figur der Model-Mama ab dem 22. Mai zu bewundern. "Auch ich werde ja älter - danke, dass ihr mich erneuert habt", freute sich Klum bei der Einweihung, zu der sie von ihren Jury-Kollegen Thomas Hayo und Michael Michalsky begleitet wurde.

Außerdem verriet sie, dass hinter ihrem wächsernen Ebenbild ganz schön viel Arbeit steckt. "Ich wollte, dass sie ein Outfit von mir trägt, das ich auch schon einmal anhatte. Das Team vom Madame Tussauds hat mich ganz genau vermessen, 1.000 Fotos von jeder Seite gemacht, so dass sie wirklich zu 100 Prozent so aussieht wie ich - und ich muss sagen, es ist super gelungen. Auch die Haarfarbe ist einfach perfekt", so Klum. In Wirklichkeit brauchten die Wachskünstler in den sogenannten Sittings 200 Maße und 150 Fotos um Heidi Klum möglichst maßstabsgetreu nachzubilden.

Interaktives Erlebnis für die Besucher

Den Fans steht im Madame Tussauds ab jetzt ein ganz besonderes Erlebnis bevor. Sie finden sich mitten in einem Topmodel-Shooting an der Seite von Heidi Klum wieder, können sich passende Accessoires aussuchen und damit über den Laufsteg stolzieren. Am Ende können GNTM-Liebhaber sogar ihr eigenes Cover-Foto aus dem Shooting mit nach Hause nehmen. Denn zumindest im Madame Tussauds wird man nie den Satz hören: "Ich habe heute leider kein Foto für dich."