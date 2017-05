Die Fotografen werden sich bei diesem wundervollen Anblick gefreut haben

Kendall Jenner (21, "Keeping Up With the Kardashians") legt in den letzten Tagen einen bezaubernden Auftritt nach dem anderen hin - und hat sich mit ihrem jüngsten Red-Carpet-Look wohl selbst übertroffen. Vor zwei Tagen überzeugte sie bereits bei einer Party im Rahmen des Cannes Film Festivals in silberner Robe von Ralph & Russo. Gestern erschien sie dann zu einer Premiere in einem spektakulären Couture-Dress von Giambattista Valli mit dramatisch langer Schleppe. Das Kleid war an der linken Seite schulterfrei, rechts und an der linken Hüfte war extra seidener Stoff angebracht.

Zu dem Kleid kombinierte sie beigefarbene Stilettos und trug dazu kurze, transparente Söckchen. Jenner wählte als Accessoires einen silbernen XXL-Ring und die dazu passenden Ohrhänger. Ihre schwarzen Haare hatte sie lässig zu einem Dutt hochgebunden. Beim Make-up entschied sich das Model für braunen Lidschatten, schwarzen Eyeliner und nudefarbenen Lippenstift. Man darf gespannt sein, mit welchen Outfits sie uns die nächsten Tage noch überraschen wird.

Ihnen gefällt der Look von Kendall Jenner? Bestellen Sie hier ebenfalls ein Minikleid mit Schleppe