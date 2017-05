IS-Terroristen sollen Menschen-Experimente mit Gift durchgeführt haben

Der IS soll in der Universität von Mossul Menschenexperimente durchgeführt haben | Marko Djurica / Reuters

offenbar hat der islamische Staat tödliche Menschenexperimente durchgeführt

irakische Truppen stießen in Mossul auf Dokumente, die Gift-Test schildern

Auf diese Weise sollten wahrscheinlich Anschläge vorbereitet werden

Offenbar hat die Terrormiliz Islamischer Staat tödliche Experimente an Menschen durchgeführt, um Gift-Anschläge vorzubereiten.

Irakische Truppen haben in der Universität von Mossul Papiere gefunden, die darauf hindeuten, dass der IS Test durchgeführt hat, die an die Experimente des KZ-Arztes Joseph Mengele in Auschwitz erinnern. Das berichtet die britische "Sunday Times".

Demnach soll in der Universität die Wirkung von Giften an mindestens zwei Opfern getestet worden sein, die bei den Experimenten ums Leben kamen.

Einem der Opfer soll Thallium Sulfat ins Essen gemischt worden sein, ein farbloses, geschmackloses Salz, das wasserlöslich ist. Der Mann bekam Fieber, Übelkeit und Schwellungen im Unterleib und im Gehirn, bevor er zehn Tage später starb.

Einem anderen Opfer soll ein auf Nikotin basierendes Gift gespritzt worden sein. Es wurde sofort bewusstlos und verstarb wenige Stunden später.

Nach Angabe der "Sunday Times" wurde die Echtheit der Papiere von britischen und amerikanischen Kräften vor Ort bestätigt. Sie befürchten, dass der IS auf diese Weise Anschläge auf Menschen in westlichen Ländern vorbereiten will.

Die verwendeten Substanzen würden als Pestizide verwendet uns seinen leicht erhältlich. Es möglich, mit ihnen Essen oder Trinkwasser zu vergiften.

