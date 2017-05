Susan Sarandon: Topless in Cannes

Wie nahezu die komplette Schauspiel-Elite weilt auch Hollywood-Star Susan Sarandon (70, "Thelma & Louise") momentan in Frankreich bei den Filmfestspielen von Cannes. Ihr Besuch an der Côte d'Azur scheint dabei so einige Erinnerungen in der 70-Jährigen geweckt zu haben. Am Donnerstag postete Sarandon auf ihrem Instagram-Account ein sexy "Throwback Thursday"-Foto aus dem Jahr 1978. Und das hat es in sich.

Die Aufnahme zeigt die damals Anfang 30-jährige Sarandon topless auf dem Balkongeländer ihres Hotels. Lediglich ein schwarzer Blazer bekleidet ihre Brüste. Dazu trägt sie eine weiße Hose und blaue Turnschuhe der Marke New Balance.

Von ihrem aktuellen Besuch in Cannes postete Sarandon ebenfalls wieder ein Foto vom Balkon ihres Hotels. Doch diesmal trägt sie einen weißen Bademantel und gewährt - dem Alter angepasst - nicht ganz so tiefe Einblicke.