Der ganz normale Wahnsinn nach 20 Jahren Ehe bei Sarah Jessica Parker

"Die Zeit ist so schnell vergangen, Baby. Meine Güte, wie ich Dich doch liebe."

Sarah Jessica Parker (52, "Der ganz normale Wahnsinn - Working Mum") ist nach 20 Jahren Ehe immer noch glücklich in ihren Ehemann, den Schauspieler Matthew Broderick (55, "Manchester by the Sea") verliebt. Der "Sex and the City"-Star postete jetzt ein altes, gemeinsames Bild auf seinem Instagram-Account - mit eben dieser süßen Liebeserklärung. Parker und Broderick haben einen Sohn (14) sowie Zwillingstöchter (7) und leben in New York.

