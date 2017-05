Zach Braff ist ein echter Hundeliebhaber

Den Hundeblick haben beide perfekt drauf: Zach Braff (42, "Wish I Was Here") hat ein Selfie mit seiner französischen Bulldogge geknipst - aus seinem Flugzeug. Den Schnappschuss postete der "Scrubs"-Darsteller auf Instagram. Darauf sieht man ihn mit Headset und großen Augen in die Kamera blicken. Sein Hund sitzt auf seinem Schoß und tut es ihm gleich.

Vor allem seine weiblichen Fans dürfte der Schauspieler mit diesem Foto verzückt haben. "Man weiß gar nicht, wer von euch beiden süßer ist", schrieb ein Follower. "Total putziges Bild", kommentierte ein zweiter. Braff hat 2008 seinen Flugschein gemacht und fliegt in seinem eigenen Flugzeug gerne privat durch die USA.

