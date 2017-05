Jessica Szohr weiß, wie sie für die Kameras zu posieren muss

Schauspielerin Jessica Szohr (32, "Prakti.com") hat nicht nur als Vanessa, die sie in der US-Erfolgsserie "Gossip Girl" spielte, einen coolen Stil bewiesen: Auch privat ist sie eine wahre Mode-Expertin. Das zeigte sie bei der Premiere der neuen Staffel der Serie "Twin Peaks" in Los Angeles. Dort erschien sie in einem gelb-blauen Jumpsuit aus Seide und zog damit die Blicke auf sich. Der Hosenanzug lag locker an und war mit Blumenmustern versehen.

Szohr kombinierte ihr Outfit mit dunkelblauen Pumps aus Samt. Die Nägel hatte sie in einem knalligen Orange lackiert. Einige Ringe, darunter ein goldener Herzring, schmückten ihre Finger. Sonst hatte sich die brünette Schönheit nur noch für ein quadratisches, goldenes Armband als Accessoire entschieden. Die schulterlangen Haare trug sie glatt im Mittelscheitel. Ihre stahlblauen Augen brachte sie mit bronzenem Lidschatten zum Strahlen.

Ihnen gefällt der Style von Jessica Szohr? Bestellen Sie hier ebenfalls einen Jumpsuit