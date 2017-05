Im Kontrollturm des London City Airports sitzt in Zukunft kein einziger Flugsicherheitsmitarbeiter mehr

Der London City Airport liegt mitten in der britischen Hauptstadt

Vom Kontrollturm aus überwacht die Flugsicherheit das Geschehen in der Luft und am Boden

Doch die Mitarbeiter sollen 2019 aus dem Turm ausziehen

Piloten, die den London City Airport anfliegen, dürfen keine Fehler machen: Der Flughafen liegt unmittelbar neben dem Finanzdistrikt Canary Wharf. Wer als Passagier beim Anflug aus dem Fenster schaut, kann Investmentbanker und Portfoliomanager bei der Arbeit beobachten. So knapp überfliegen die Fluggesellschaften die aus Glas und Stahl gebauten Türme der Banken.

London City Airport's going to be the first in the UK to install a digital air traffic control tower. @HeartLondonNews pic.twitter.com/UKuWrxjXON — Global's Newsroom (@GlobalsNewsroom) 19. Mai 2017

Da darf nichts schief gehen. Auch die Mitarbeiter der Flugleitstelle vom London City Airport sind gefordert, um zu verhindern, dass mitten in London ein Passagierflugzeug abstürzt.

Vom Kontrollturm aus beobachten sie die Flieger, teilen den Piloten bei Start und Landung mit, wie stark sie korrigieren müssen, verhindern Kollisionen.

2019 kann der London City Airport den Kontrollturm einmotten

Doch genau ohne diese Helfer aus der Flugleitstelle müssen die Piloten in Zukunft auskommen. Denn spätestens 2019 wird der Kontrollturm außer Dienst gestellt.

Natürlich müssen die Piloten aber auch in Zukunft nicht auf sich alleine gestellt den London City Airport ansteuern. Denn statt der Flugsicherheitsmitarbeiter werden zahlreiche Kameras das Treiben am Flughafen beobachten. Sie liefern hochauflösende Bilder in einen über 100 Kilometer entfernten "virtuellen" Kontrollraum.

From 2019, flights into #London City Airport to be controlled from 112km away https://t.co/Wn3RRpIjNc pic.twitter.com/53kiu2VFHZ — The Straits Times (@STcom) 19. Mai 2017

Im beschaulichen Hampshire werden den Flugsicherheitsmitarbeitern die Daten live zugespielt, berichtet die britische Zeitung "The Independent".

Mehr Sicherheit durch Technik

Wie ein Sprecher des Flughafens der Zeitung sagte, erhöhe man so sogar die Sicherheit. Denn dank den Kamerabildern sei es den Mitarbeitern in Zukunft möglich, zu zoomen und viel detaillierte Bilder zu erhalten, als wenn sie von bloßem Auge aus dem Turm spähen. Auch im digitalen Kontrollturm der Zukunft sollen sie weiterhin einen 360-Grad-Blick vom Geschehen haben.

Bereits Australien, Schweden, Island und Norwegen hätten das System auf seine Funktionen geprüft, schreibt "The Independent".

Um den Flugsicherheitsmitarbeitern noch mehr Daten liefern zu können, werden zudem Mikrofone installiert, die in Echtzeit Geräusche liefern. Radaranlagen werden es ermöglichen, genau zu verfolgen, welche Flugzeuge sich wo im Raum befinden.