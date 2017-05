Das habt ihr im TV nicht gesehen: Der Streit zwischen "Let's dance"-Juror Llambi und Kandidat Faisal eskaliert

Vergangene Woche war der Streit der beiden vor laufender Kamera eskaliert, diese Woche ging es offenbar hinter den Kulissen der RTL-Tanzshow "Let's Dance" weiter: Komiker Faisal Kawusi und Juror Joachim Llambi können sich augenscheinlich nicht leiden.

Am vergangenen Freitag reagierte Faisal empört auf die Kritik des Chef-Jurors. "Ich kann auf Sie scheißen", sagte der Komiker. Bei einem Wortgefecht blieb es nicht. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll Faisal in das Wasserglas von Llambi gespuckt haben.

Was die Zuschauer an diesem Freitagabend bei RTL nicht zu sehen bekamen: Das Glas des Jurors soll unter höchster Bewachung gestanden haben. Keine Sekunde sei es in den Werbepausen aus den Augen gelassen worden.

"Köpft den Lllambi!"

Der Komiker Faisal verstand gegenüber der "Bild"-Zeitung die ganze Aufregung nicht: "Ich hab das Glas von Herrn Llambi genommen, mit dem Wasser gegurgelt und die Flüssigkeit dann wieder zurück in das Glas gespuckt", sagte er "Bild".

"Aber das Glas wurde natürlich ausgetauscht. Es hat ihn anscheinend so geärgert, dass er das jetzt nochmal thematisiert hat", so Faisal.

Das Wasserglas des Jurors ließ Faisal in dieser Sendung in Ruhe. Aber auch abseits der Kameras stichelte er weiter gegen Llambi. Erfreut über sein Outfit soll der Komiker ausgerufen haben: "Ich fühl' mich wie ein König! Köpft den Llambi."

Die Pöbeleien gegen den Chef-Juror haben bisher für Faisal keine negativen Auswirkungen. Am Freitag zog auch er wieder eine Runde weiter - auch wenn Promi-Magazine schon gemutmaßt hatten, der Streit zwischen Llambi und Faisal könnte den Komiker notwendige Punkte kosten.

