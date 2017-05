Lady Gaga trauert um ihre langjährige Freundin

Lady Gagas (31, "Joanne") langjährige Freundin Sonja Durham hat ihren Kampf mit dem Krebs verloren. Am Freitag sei sie friedlich in ihrem Zuhause eingeschlafen, wie ihr Ehemann laut dem US-Promiportal "TMZ" bekannt gab. Noch kurz zuvor hatte Gaga einen rührenden Instagram-Post über Durham veröffentlicht. Diese habe das Leben der Sängerin mit ihrem "unfassbaren Mut, ihrer Stärke und Positivität" verändert, während sie mit dem Krebs kämpfe.

Gaga bedankte sich bei Durham dafür alle um sie herum täglich inspiriert zu haben. Ihre Freundin sei einzigartig und die Sängerin sei sehr stolz auf sie, schreibt sie weiter. "Ich liebe dich so sehr. Ich habe Tränen in den Augen, wenn ich an all die Jahre denke, die wir zusammen Backstage damit verbracht haben die Show am Laufen zu halten und uns gegenseitig um uns zu kümmern." Auf ihrem Album "Joanne" hat Lady Gaga zudem den Bonus-Song "Grigio Girls" veröffentlicht, in dem es darum geht, wie sie und ihre Freunde Pinot Grigio trinken und sich um Sonja sorgen.

Den Song "Grigio Girls" von Lady Gaga, in dem es um ihre verstorbene Freundin geht, hören Sie hier