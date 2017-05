Kendall Jenner: Ein Abendkleid wie aus dem Weltraum

Wer auf eine Motto-Party eingeladen ist, muss sich dem vorgegebenen Thema entsprechend anziehen. Das weiß auch Model und It-Girl Kendall Jenner (21, "Time of the Twins: The Story of Lex and Livia"). Und so erschien die jüngere Schwester von Kim Kardashian bei der Chopard Space Party in Cannes in einer funkelnden Silber-Robe des Designer-Duos Ralph & Russo. Nicht nur die Farbe mutete einem futuristischen Look an, auch der Schnitt des Kleides entsprach voll und ganz dem Motto der von Chopard-Präsidentin Caroline Scheufele und Rihanna organisierten Party.

Zu dem aus der Spring Couture 2017 Kollektion stammenden Dress kombinierte Jenner natürlich Accessoires des gastgebenden Schmucklabels. Von Chopard hatte sie für den Abend ein passendes Set bestehend aus Halskette und Ohrringen geliehen bekommen. Weil Kleid und Schmuck alleine bereits genug Glamour versprühten, hielt sich die 21-Jährige bei Make-up und Frisur eher zurück. Sie setzte auf Mascara, transparentes Lipgloss sowie Haare im glatten Sleek-Look.

